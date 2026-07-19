 Incómodo momento de Borja Iglesias si España gana el Mundial
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El incómodo momento que Borja Iglesias podría vivir si España gana el Mundial

por Amilcar Avila
Borja Iglesias uno de los delanteros de la selección de España, EFE
Borja Iglesias uno de los delanteros de la selección de España / FOTO: EFE

El delantero español habló sobre la posibilidad de encontrarse con Donald Trump en la ceremonia de premiación y reconoció que sus convicciones personales podrían chocar con el protocolo.

La final del Mundial 2026 no solo tendrá historias dentro del terreno de juego. Mientras España y Argentina se preparan para disputar el partido más importante del torneo, fuera de la cancha también hay situaciones que han generado conversación, como la que podría vivir Borja Iglesias si la selección española consigue levantar el título.

El delantero español fue consultado sobre la posibilidad de tener que saludar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la ceremonia de premiación en caso de que la Roja se proclame campeona en el MetLife Stadium de Nueva York.

Con la sinceridad y el tono directo que lo caracteriza, Borja Iglesias reconoció que sería un momento particular para él debido a sus conocidas posiciones personales, aunque dejó claro que no busca convertir la celebración en un escenario de polémica.

"No quiero que me metan en la cárcel", respondió entre risas al referirse a ese posible encuentro, una frase que rápidamente llamó la atención y se volvió una de las declaraciones más comentadas en la previa de la final.

El atacante también explicó cómo espera que sea ese hipotético momento si España consigue el título.

"Espero saludarlo en un momento en el que estemos todos muy felices, que pase muy rápido y me olvide", señaló.

Iglesias insistió en que la atención debe estar centrada en lo deportivo y no en generar una controversia alrededor de la ceremonia. "No creo que sea el momento de generar polémica. La gente sabe perfectamente lo que pienso", afirmó.

El delantero ha sido uno de los futbolistas españoles más reconocidos por expresar públicamente sus opiniones sobre distintos temas sociales, una característica que forma parte de su personalidad fuera de los estadios.

Ahora, su principal objetivo es el mismo que el de todo el grupo dirigido por Luis de la Fuente: superar a Argentina y conquistar el segundo título mundial en la historia de España. Pero si la Roja logra la victoria, además de la celebración deportiva, Borja Iglesias podría protagonizar uno de los momentos más particulares del protocolo de campeones.

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