De la Fuente fue profesor de Scaloni antes de enfrentarlo en la final del Mundial

El seleccionador español y el técnico argentino estuvieron unidos por una relación académica en 2017, cuando Scaloni realizó los cursos de entrenador de la RFEF. Ahora se medirán por el título más importante del futbol.

La final del Mundial 2026 tendrá un duelo de estilos, estrategias y generaciones en los banquillos, pero también una historia particular que conecta a los dos protagonistas. Antes de convertirse en rivales por la Copa del Mundo, Luis de la Fuente y Lionel Scaloni compartieron una relación poco conocida: el técnico español fue uno de los profesores del argentino en su formación como entrenador.

El vínculo se remonta a 2017, cuando Scaloni participó en los cursos de entrenadores que organiza la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para exjugadores de élite que buscan iniciar su camino en los banquillos.

Por entonces, el actual seleccionador argentino todavía estaba construyendo su carrera como técnico. Tras su etapa como futbolista y luego de haber trabajado en las categorías inferiores de Argentina, Scaloni apostaba por ampliar sus conocimientos para dar sus primeros pasos en la dirección técnica.

Uno de los encargados de impartir esas enseñanzas fue De la Fuente, quien años después asumiría el mando de la selección española y conduciría a La Roja hasta la final del Mundial 2026.

La historia tomó un giro inesperado con el paso del tiempo. Aquel profesor y aquel alumno que coincidieron en un aula ahora estarán frente a frente en el escenario más importante del futbol: una final mundialista.

De la Fuente llega al partido después de transformar a España en una selección protagonista, mientras que Scaloni buscará mantener a Argentina en la cima del mundo tras conquistar el título en Catar 2022.

Más allá de los sistemas tácticos y las decisiones que tomarán desde el banquillo, la final tendrá un capítulo especial: el día en que un antiguo profesor y su alumno se enfrentarán por la gloria eterna.

Además, cabe resaltar que ambos compartieron dos vínculos con el Sevilla: De la Fuente dejó huella como jugador y entrenador de la cantera, mientras que Scaloni inició allí su carrera en los banquillos como asistente de Jorge Sampaoli.

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