Unai Simón, Rodri Hernández y Cubarsí ganan premios individuales

Por su parte, la Bota de Oro del Mundial 2026 fue para el francés Kylian Mbappé, quien superó a Lionel Messi.

Ferran Torres, el goleador oportuno, el jugador que no necesita deslumbrar para convencer con su eficacia, marcó el gol que necesitaba España para bordar en su pecho la segunda estrella, un segundo título que luchó ante una plana selección argentina, que jugó toda la prórroga con uno menos por la expulsión de Enzo Fernández y en la que apenas apareció Leo Messi, en su despedida de la Copa del Mundo.

Ferran metió el gol de Iniesta, el que como el manchego dieciséis años antes, en Johannesburgo, saca a la calle a todo un país que se identifica con una idea. Por juego y actitud, por no convertir cada disputa en una batalla, como quería Argentina, la Roja es una justa campeona, un equipo que ha dejado por el camino a Portugal, Bélgica, Francia y, en el último momento, al hasta ahora rey del torneo.

En una tensa final, con demasiado contacto permitido por el árbitro, España propuso y Argentina trató de sobrevivir, sobre todo en un segundo tiempo en el que el conjunto de Luis de la Fuente fue muy superior y la Albiceleste apenas abandonó su lado de la cancha, con Messi como espectador.

La Roja toca el cielo: España derrota a Argentina y es campeón mundial España volvió a coronarse campeona del mundo con un triunfo agónico sobre Argentina. Ferran Torres desató la locura en Nueva Jersey con el gol que decidió la final.

Premios para los españoles

El portero de la selección española, Unai Simón, fue elegido el mejor guardameta del Mundial 2026 que ganó España al vencer en la final a Argentina por 1-0. El meta del Athletic Club de Bilbao solo encajó un gol en todo el torneo, ante Bélgica en cuartos de final.

El centrocampista de la selección española Rodri Hernández, fue elegido mejor jugador, Balón de Oro, del Mundial 2026. El futbolista del Manchester City, que ganó el Balón de Oro en el 2024, fue designado este domingo como el futbolista más destacado del Campeonato del Mundo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

El central de la selección española Pau Cubarsí fue elegido como el mejor jugador joven del Mundial 2026 que ganó España al vencer en la final a Argentina por 1-0.

Mbappé, Bota de Oro

La del Mundial de 2026 fue una carrera entre Lionel Messi, quien a los 39 años ensaya su adiós y Kylian Mpbappé, de 27, que le ha despojado de dos títulos que acarició en las últimas semanas: el de máximo goleador con 10 del torneo que este domingo ganó España, y el de toda la historia con 22.

Messi, de potente comienzo goleador, pasó en blanco en los partidos de cuartos de final y semifinales y el de hoy, aunque en las dos instancias precedentes a la cita con España fue decisivo con sendas asistencias que hicieron avanzar a los pupilos de Lionel Scaloni.

El capitán de la campaña victoriosa de Argentina en el Mundial de Catar se despidió hoy del Mundial de Norteamérica apagado, pero con 8 goles en la clasificación de artilleros, 2 menos que los anotados al final por Mbappé, y 21 en la historia de todas las copas, a uno de la producción del francés.

La predicción se hizo realidad: EA Sports FC acertó al campeón del Mundial 2026 EA Sports FC había elegido a España como campeona antes del inicio del torneo y La Roja confirmó el pronóstico al vencer 1-0 a Argentina.

*Información EFE.

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