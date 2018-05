Video: Abogado racista fue despedido y ahora es encarado en la calle - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El abogado racista de Nueva York, Aaron Schlossberg fue oficialmente despedido de su oficina, tras confrontar a dos hispanohablantes en un restaurante estadounidense, a quienes también amenazó con deportar.

Esta no era la primera vez que Schlossberg amenazaba a extraños, un video recientemente publicado por el YouTuber Willie Morris muestra al abogado que reclama a Morris por toparlo intencionalmente, en esa ocasión amenazó con deportarlo una vez más. “¿De qué país eres? ¿Quién eres tú? Voy a llamar a la policía “, dijo.

“Soy un ciudadano aquí. Tu no lo eres. Eres un maldito forastero feo”.

También fue visto en varias manifestaciones de extrema derecha, como la protesta de 2017 contra la activista Linda Sarsour, que abogó simultáneamente por sentimientos anti palestinos.

The asshole lawyer caught on video mad about people speaking Spanish in NYC that @ShaunKing is calling out?@Ike_Saul caught him on video yelling “You are not a Jew” to Jewish people last year.pic.twitter.com/rSl2rpnmZw — jordan (@JordanUhl) 16 de mayo de 2018

Además de perder su empleo, ahora es encarado cada vez que lo ven en la calle.

“Tough guy” racist, Aaron Schlossberg running scared in NYC today 😊 He also got evicted from his office space 🤷🏼‍♂️pic.twitter.com/jEDjHYNEiO — UnsilentMajority 🌹 (@The_UnSilent_) 18 de mayo de 2018

Turns out Aaron Schlossberg—who speaks Spanish fluently & has a Law partner who is an immigrant—enjoys being racist towards immigrants & Latinos but doesn’t enjoy being asked about being a racist. ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/hSNXgK1CW0 — Qasim Rashid, Esq. (@MuslimIQ) 17 de mayo de 2018

El congresista de Nueva York, Adriano Espaillat, también presentó una queja formal contra Schlossberg ante el Sistema de Cortes Unificados del estado por su comportamiento.