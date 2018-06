Video: 'Disparos' causan pánico durante concierto de Eminem - Emisoras Unidas

Durante una actuación de Eminem en el festival Bonnaroo en Manchester, Tennessee, se escuchó un ruido de ‘disparos’ que causó pánico entre los asistentes, debido a los recientes tiroteos, que han dejado decenas de fallecidos.

Afortunadamente no pasó a mayores pues sólo se trató de un habitual efecto de sonido que utiliza el rapero en sus shows.

Estos sonidos no sólo se quedaron en el momento sino que generaron controversia en redes y hasta un debate sobre si era apropiado emplear tales efectos tras los recientes tiroteos en masa.

@AndreaRussett @sandwahhh @macykatemusic found this on instagram, the way everyone screams and the camera drops is terrifying pic.twitter.com/mZRwdqoWB4

— Sydney (@Sydneyheight1) 10 de junio de 2018