VIDEO: Dynamo revela "lo más doloroso" de su enfermedad - Emisoras Unidas

Dynamo ha detallado los efectos que su batalla con la enfermedad de Crohn por primera vez desde que reveló su condición de salud.

El mago, de 35 años, reveló que la condición lo dejó con artritis en sus manos, lo que significa que no puede realizar muchos de sus trucos.

El ilusionista explicó que su aspecto dramáticamente hinchado es el resultado de tomar medicamentos con esteroides y le ha hecho ganar “bastante peso”.

Al principio bromeó: “Creo que me hizo más guapo”, antes de hablar en serio de su condición y agregar: “Definitivamente ha tenido un costo en mi cuerpo, lo cual es bastante extraño. Uno de los principales impactos para mí es que me ha dado artritis. Siendo un mago, no puedo usar mis manos”.

Continuó: “Estoy trabajando con fisiólogos y médicos para obtener el tratamiento y la medicación adecuados, así que espero poder volver y hacer magia nueva”.

La estrella de televisión, que ha tenido la enfermedad de Crohn desde que tenía 14 años, recientemente salió de los reflectores para centrarse en su salud y admitió que el tiempo le ha dado la oportunidad de ‘evaluar’ su enfoque de la magia.

Video: BBC News