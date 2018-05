VIDEO: Estudiante graba a su profesor para comprobar acoso sexual - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, Lizeth Lorena Sanabria, hizo público un video en el que es víctima de abuso sexual por parte de uno de sus profesores.

Se trata del director de la Maestría de Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, Freddy Alberto Monroy, quien había acosado a la joven desde hace algún tiempo.

Sanabria, para poder denunciar los hechos, grabó este video en el que se observa al profesor intentando besarla y haciéndole tocamientos indebidos.

En una carta enviada a la universidad, la joven estudiante relató uno de los sucesos: “Me llevó contra la pared y tocó mi cintura y los senos. Pese a mi rechazo, me pidió que le diera un ‘pico’, refiriendo que no me preocupara porque no me metería la lengua. Yo logré separarlo de mí, señalando que en ese momento no tendría ninguna relación con nadie(…) pero actuando de manera ansiosa volvió a tocarme los senos, diciéndome: ‘Déjame sentirte, déjame darme ese gusto'”.

La joven, según relata, entró en una etapa depresiva a causa de estos sucesos, y pensó en dejar sus estudios.

Por eso la joven se llenó de valentía y estuvo de acuerdo en grabar uno de los eventos y mostrar la evidencia: “Era la única forma de conseguir la evidencia. Ese día, antes de llegar, iba llorando, pensando que no lo podía hacer, pero me decidí a hacerlo”, dijo.

El video es parte de las pruebas que la estudiante presentó ante la Fiscalía para denunciar a este hombre por acoso.

Además de ser un exitosos docente, Fredy Monroy está casado y fruto de ese matrimonio tuvo una hija.

Después de esta denuncia, han salido otras versiones de mujeres que también habían sido acosadas.