VIDEO: Jennifer Lopez maravilla con su belleza a los 49 años - Emisoras Unidas

Jennifer Lopez ha llegado a la lista Time 100 Most Influential People (las personas más influyentes).

El sábado, Lopez de 48 años compartió el video de una entrevista que hizo para la publicación, donde habló sobre su implacable impulso que la ha ayudado a convertirse en una de las mujeres más famosas del mundo.

La actriz de The Shades Of Blue fue vista con un vestido de cuentas mientras le decía a las cámaras que “nunca dejó que nadie me encasillara, nunca dejé que nadie me metiera en una caja”.

La productor también admitió que hay momentos en los que le preocupa que ‘caiga’ en su ‘rostro’.

La novia de Alex Rodríguez estaba sentada en un taburete con el pelo radiante y un maquillaje profesional mientras se mostraba sincera sobre cómo veía su carrera.

Añadió que no permitía que la gente la identificara como Jenny From The Block.