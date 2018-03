VIDEO: Kylie Jenner revela el rostro de su hija - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Kylie Jenner ha compartido una primera mirada de la cara de Stormi.

La famosa estrella de reality show de 20 años utilizó a Snapchat el sábado para publicar un breve video de la bebé a la que dio la bienvenida el 1 de febrero junto a su novio Travis Scott.

En el clip, la pequeña está con un chupete púrpura mientras mira a la cámara.

Una de las participantes The Keeping Up With The Kardashians publicó la imagen titulada “Mi niña bonita”.

Las imágenes eran de pequeños incendios alrededor de su cabeza, uno de los últimos filtros de Snapchat.