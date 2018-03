VIDEO: ¿Niña de dos años tiene un sexto sentido? ¿Puede ver fantasmas? - Emisoras Unidas

Ryan Dalton estaba filmando a su pequeña hija Maya desayunando cuando de repente se asustó al ver algo en la cocina familiar. El padre dijo que era hora de que su familia y él se mudaran de la casa después de que su hija de dos años viera algo “espeluznante”.

En el video se le puede ver a la bebé comiendo una rebanada de pan. Pero entonces algo llama su atención hacia su izquierda y después de inicialmente sonreír, retrocede en su silla, señala el espacio vacío y dice “espeluznante”.

Ryan le pregunta: “¿Escalofriante?”

Y ella se repite nuevamente mientras señala el espacio y dice: “Papá, espeluznante”.

Luego se puede escuchar a Ryan diciendo: “Bueno, eso también es espeluznante para mí, no hay nada por allí…”

El papá desde que publicó el video el sábado ha tenido más de 5 millones de reproducciones.

Él escribió: “No hice una pausa porque no había nada (visible para mí) allí. No había comenzado a filmar para capturar algunas cosas paranormales, solo estaba tratando de filmar a Maya. También agregó: “Algunas personas dicen que hay un ruido extraño (como un bebé que se ríe) en el fondo. Es un pájaro que ha estado fuera de nuestra ventana durante los últimos días. ¿Temporada de apareamiento?”

Desde que vieron el video, otros usuarios le han dicho a la familia que se mude de casa.

Y otro escribió: “Creo que los bebés pueden ver a los ángeles. Supongo que eso significaría que también podrían ver cosas ‘espeluznantes’ que no podemos ver”.

En declaraciones a BuzzFeed Ryan dijo que la familia generalmente no usa la palabra “espeluznante”, pero los primos de Maya lo usan para describir cosas que los han asustado.

También dijo que cree en el dicho sobrenatural: “Yo mismo fui bastante sensible a lo invisible durante la mayor parte de mi infancia, no en una especie de sentido del Sexto Sentido, pero a menudo podía sentir cosas y era sensible a lo sobrenatural. “