VIDEO: Universitario Encara al Presidente de Nicaragua le Pide Cese al Fuego y que Renuncie..!! - Emisoras Unidas

Con una camisa negra, una bandera de Nicaragua atada al cuello y una voz inquebrantable, Lesther Alemán confrontó al mandatario nicaragüense Daniel Ortegaen el inicio del diálogo nacional convocado por la iglesia católica para buscar una salida a la crisis política que vive el país tras casi un mes de violentas manifestaciones.

Alemán, uno de los estudiantes universitarios que ha liderado la lucha contra el Gobierno sandinista, tomó la palabra e increpó a Ortega diciendo: “Ríndase, ante todo este pueblo. Esta no es una mesa de diálogo, esta es una mesa para negociar su salida”.

“Pueden reírse, pueden hacer las caras que quieran, pero le pedimos que ordene el cese al fuego, ahorita mismo. Liberación de nuestros presos políticos. No podemos dialogar con un asesino, porque lo que ha sucedido aquí es un genocidio”, dijo Alemán al mandatario.

Acuerpado por sus aliados sandinistas, Ortega no cedió a la exigencia. Dijo que la Policía Nacional ha sido la víctima de las manifestaciones que durante cinco semanas han causado la muerte de 55 personas, en su mayoría estudiantes.