Videos: Caen más de 20 mil rayos en Reino Unido por severa tormenta eléctrica - Emisoras Unidas

Este fenómeno meteorológico ocurrió ayer en el Reino Unido. El mismo causó terror entre miles de personas además hubieron numerosas cancelaciones de vuelos.

Los internautas se encargaron de registrar el hecho y compartirlo en redes sociales.

Una usuaria comentó que no durmió en toda la noche para capturar las imágenes de relámpagos, asegurando que claramente valió la pena.

Mother of all #thunderstorms now over London. Oh boy! This UTTERLY INSANE. I’ve never seen a storm with such frequent lightning in my life I don’t think. Mostly sheet lightning and not too loud but flashes are spectacular. pic.twitter.com/b3RjiD8Nf2

— Tomasz Schafernaker (@Schafernaker) 26 de mayo de 2018