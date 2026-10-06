Cocodrilo de 5 metros avistado en el río Motagua, Izabal

Un enorme cocodrilo fue captado tomando el sol a orillas del río Motagua, en Los Amates, Izabal, en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y sorprendió a usuarios por el tamaño que aparenta tener el reptil.
Se calcula que tiene entre 4 y 5 metros de largo", señala la publicación que acompaña la grabación. Sin embargo, esta medida corresponde a una estimación incluida en la publicación y no a una medición oficial del animal.
La grabación fue realizada por una persona que se encontraba al otro lado del río y que quedó sorprendida al observar al enorme reptil descansando en la ribera.
De acuerdo con la publicación que acompaña el video, el cocodrilo habría sido observado en otras ocasiones en el sector y, debido a su gran tamaño, algunos pobladores lo han bautizado como "Juancho".
Otro cocodrilo fue visto días antes
El avistamiento se suma a otro registrado aproximadamente cinco días antes en el mismo río Motagua, a la altura de unas bodegas del sector conocido como La Línea, en Los Amates.
En esa ocasión, vecinos reportaron haber observado otro cocodrilo de aproximadamente 2.5 metros de largo y compartieron una advertencia para quienes viven o transitan cerca del afluente.
Entre las recomendaciones difundidas por los vecinos se encuentra mantener a niños y mascotas bajo vigilancia, especialmente debido a la cercanía con el río.
¿Por qué aparecen cocodrilos en esta zona?
Los avistamientos no necesariamente significan que los animales hayan llegado recientemente al sector. El norte de Guatemala forma parte del área de distribución de las especies de cocodrilos presentes en el país.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) explica que los encuentros entre cocodrilos y personas pueden aumentar durante la época lluviosa, debido a que las lluvias pueden generar canales y conexiones temporales entre distintos cuerpos de agua, facilitando el desplazamiento de estos animales. Además, durante esta temporada ocurren procesos relacionados con su reproducción y supervivencia.
La pérdida y transformación de hábitats también puede favorecer que estos animales se acerquen a zonas donde existe presencia humana. Por ello, la aparición de cocodrilos cerca de comunidades o lugares frecuentados por personas requiere precaución.
¿Qué hacer si encuentra un cocodrilo?
Ante un avistamiento, el CONAP recomienda alejarse inmediatamente y mantener una distancia prudencial, además de evitar acercarse, molestarlo o intentar capturarlo. La institución también aconseja no alimentar a estos animales, ya que pueden asociar la presencia de personas con comida y aumentar el riesgo de incidentes.
También es recomendable:
- Mantener a niños y mascotas alejados de la orilla.
- Evitar ingresar al río en lugares donde se hayan observado cocodrilos.
- No intentar tocar, perseguir o fotografiar al animal de cerca.
- No arrojarle objetos ni alimentarlo.
- Informar a las autoridades correspondientes sobre el avistamiento para que pueda ser evaluado.
El CONAP señala que, cuando se observa fauna silvestre aparentemente sana, lo adecuado es no intervenir ni colocarse en su camino, ya que el animal buscará refugio por sí mismo.
Mientras el video del enorme ejemplar continúa generando reacciones en redes sociales, los recientes avistamientos en el río Motagua recuerdan a los pobladores y visitantes la importancia de mantener distancia y respetar el hábitat de estas especies.