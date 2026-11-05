 Tragedia en Parapente: El Impactante Video del Vuelo Fatal
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Difunden video del momento exacto en que vuelo en parapente termina en tragedia

Así fue el trágico accidente en parapente que cobró la vida de un turista y un instructor.

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Captan el instante en que parapente pierde estabilidad y se estrella contra un paredón., Captura de pantalla video de X.
Captan el instante en que parapente pierde estabilidad y se estrella contra un paredón. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un vuelo en parapente terminó en tragedia en Río de Janeiro, Brasil, luego de que un turista argentino y el instructor que lo acompañaba murieran al estrellarse contra un paredón de concreto cuando estaban a punto de aterrizar. El momento exacto del accidente quedó registrado en video que muestra los últimos segundos del recorrido.

Las imágenes muestran cómo ambos hombres se aproximaban a la zona habilitada para el aterrizaje en São Conrado. Durante buena parte del trayecto parecían disfrutar del recorrido, pero la situación cambió cuando comenzaron el descenso.

En la grabación se observa que, cuando estaban a poca altura, el parapente perdió estabilidad y se desvió de su trayectoria. Aparentemente, una corriente de aire pudo haber influido en el movimiento del equipo, que terminó fuera de la ruta prevista y chocó violentamente contra una estructura de concreto que separa la arena del paseo marítimo.

Uno de los extremos del equipo alcanzó a rozar la arena, mientras el otro golpeó directamente el paredón. La fuerza del impacto lanzó a los dos ocupantes contra la estructura, que tiene un desnivel de aproximadamente 2,5 metros.

Identifican a víctimas mortales

Las víctimas fueron identificadas como Adrián Guillermo Arismendi, un turista argentino de 26 años, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, un instructor brasileño de 45 años, quien estaba a cargo de pilotar el parapente.

El accidente ocurrió el lunes 2 de noviembre, alrededor de las 11:23 horas. Ambos habían iniciado el recorrido en la rampa de Pedra Bonita, uno de los lugares conocidos de Río de Janeiro para practicar vuelos libres, y tenían como destino la playa de São Conrado.

Tras el impacto, los dos hombres fueron trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto. Sin embargo, ingresaron en paro cardiorrespiratorio y fallecieron pese a los esfuerzos del personal médico.

La Policía Civil investiga las causas del accidente. Una de las hipótesis apunta a una maniobra realizada por el instructor cuando volaban a baja altura, aunque todavía no se ha determinado qué provocó la pérdida de estabilidad. Los videos y el equipo quedaron a disposición de los investigadores para los peritajes.

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