Juez choca camioneta contra salón de belleza y atropella mujeres

Un impactante video captado por una cámara de seguridad y difundido en redes sociales muestra el momento en que una camioneta irrumpe violentamente en un salón de belleza y arrolla a varias mujeres que se encontraban en el establecimiento. El incidente dejó al menos cuatro personas heridas y provocó importantes destrozos en el negocio.
Sin embargo, lo que más llamó la atención del caso fue descubrir quién estaba al volante: Francisco Roncoroni, un hombre de 85 años que se desempeñó como juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en Argentina.
En las imágenes, que duran poco más de 30 segundos, se observa cómo una de las trabajadoras se levanta de su lugar y camina hacia la entrada para abrirle la puerta a una clienta. Ambas están a pocos pasos de encontrarse cuando, repentinamente, una camioneta atraviesa el acceso del establecimiento sin detener su marcha.
El vehículo impacta directamente contra las mujeres y continúa avanzando hacia el interior del local, llevándose por delante a otras personas que estaban en el lugar. La escena ocurre en cuestión de segundos y deja en evidencia la violencia del choque.
La camioneta destruyó prácticamente todo lo que encontró a su paso: rompió los vidrios de la entrada, arrastró sillones, mesas de trabajo, sillas y otros muebles utilizados en el salón. El mostrador de recepción fue uno de los pocos elementos que quedaron en pie.
No se reportan víctimas mortales
De acuerdo con la información disponible, tanto Roncoroni como las mujeres que fueron atropelladas sobrevivieron al incidente y presentaron solo golpes leves.
Hasta el momento, se desconocen las razones por las que el magistrado perdió el control de la camioneta y terminó dentro del establecimiento.
Al lugar acudió personal del Comando de Patrullas La Plata, Base Norte, mientras que la investigación por los daños quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 15 de La Plata.
Roncoroni fue nombrado ministro de la Suprema Corte bonaerense en 2002 y permaneció en el cargo hasta su jubilación, cinco años después. Anteriormente había integrado la Sala Tercera de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial La Plata.