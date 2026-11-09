Accidente en juego mecánico de sillas voladoras: video impactante

Un momento de terror se vivió en una feria luego de que se registrara un aparatoso accidente en el juego mecánico conocido como las sillas voladoras. El incidente quedó captado en video y las imágenes muestran cómo varios asientos comienzan a balancearse violentamente hasta chocar repetidamente entre sí.
En el video se observa cómo la atracción gira a gran velocidad mientras las personas permanecen suspendidas en sus respectivos asientos. Sin embargo, cuando el juego comienza a disminuir su velocidad para finalizar el recorrido, algunos columpios pierden estabilidad y empiezan a cruzarse de manera peligrosa.
En cuestión de segundos, las sillas se balancean sin control y chocan unas contra otras en repetidas ocasiones, provocando momentos de tensión entre los participantes. La situación se vuelve especialmente peligrosa debido a la fuerza con la que los asientos impactan durante los últimos movimientos de la atracción y es cuando una joven sale expulsada de una de las sillas.
La grabación, que circula en redes sociales, corresponde a la celebración de una feria otoñal celebrada el sábado 7 de noviembre de 2026 en Grovetown, Georgia, Estados Unidos.
Adolescentes habrían provocado el incidente
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el accidente ocurrió después de que dos adolescentes enlazaran sus respectivos columpios mientras el juego todavía estaba en funcionamiento, ignorando las instrucciones de seguridad proporcionadas por los operadores.
Como consecuencia del percance, una mujer sufrió lesiones de gravedad y tuvo que ser trasladada de emergencia en ambulancia a un hospital de la zona. Además, dos niños resultaron con heridas menores y recibieron atención médica.
Las imágenes provocaron numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la conducta de los menores y los riesgos de no respetar las indicaciones de seguridad en los parques de diversiones.
Finalmente, la Oficina del Sheriff del Condado de Columbia procesó legalmente a los dos adolescentes, ambos de 13 años, bajo cargos de conducta rebelde o indisciplinada (unruly juvenile). Tras recibir las notificaciones judiciales correspondientes, fueron liberados y entregados a la custodia de sus padres.