La Orquesta Sinfónica Nacional interpretará melodías de filmes en concierto “De Película”

Entre los temas que se podrán escuchar están: “Farewell” (Pocahontas), “Let it go” (Frozen), “Remember Me” (Coco), “This is me” (The Greatest Showman), “Battle of the Heroes” (Star Wars: Episode III Revenge of the Sith).