VIDEO: Lary Over “destroza” la cocina de un restaurante porque no le sirvieron la comida a tiempo

Como inaceptable fue calificada la acción del cantante Lary Over en su reciente visita a La Ceiba, Honduras, luego de “destrozar” la cocina de un restaurante ceibeño, unicamente porque no le servían la comida a tiempo. Se desconoce si el video es una estrategia publicitaria, ya que el personal de concina no se ofende ante …

Continuar leyendo “VIDEO: Lary Over “destroza” la cocina de un restaurante porque no le sirvieron la comida a tiempo”