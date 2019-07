Esta es la razón por la cual siempre nos enamoramos de el mismo tipo de personas!

Cuando salimos con alguien, no falta que nuestros amigos o nuestra familia nos diga que se parece a la persona anterior en la que nos fijamos (no solamente fisicamente)… claro, siempre lo negamos. Sí, es algo muy extraño, no queremos verlo pero debemos aceptar que la mayoría de las veces esto es cierto. No debemos asustarnos más, …

Continuar leyendo “Esta es la razón por la cual siempre nos enamoramos de el mismo tipo de personas!”