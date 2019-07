¡La razón por la que a tu pareja le gusta estar mas con sus amigos que contigo!

No es que hablen de ti o que platiquen sobre otras chicas, la razón es más simple de lo que crees. Aclaremos todo de una vez: friends will be friends… Piensa en esto. Tu mejor amiga es tu confidente, le cuentas todo, le tienes cariño, amor, y cada que te pasa algo corres a decírselo, …

Continuar leyendo “¡La razón por la que a tu pareja le gusta estar mas con sus amigos que contigo!”