Whitney Houston regresa al escenario como holograma en 2020

Whitney Houston recorrerá el mundo como un holograma en 2020. La versión digital de la fallecida cantante, quien murió en 2012 a los 48 años, realizará varias presentaciones el próximo año como parte dela gira An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour. La gira comenzará en México en enero de 2020, y luego …

