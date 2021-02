VIDEO. El Perseverance se posa con éxito en la superficie de Marte

La NASA confirmó el jueves que su vehículo Perseverance se posó con éxito en la superficie de Marte, tras superar la peligrosa fase de descenso sobre el planeta rojo conocida como “los siete minutos del terror”.

“Se confirma que tocó tierra”, dijo el jefe de misión, Swati Mohan, a las 14:55 (hora de Guatemala), tras lo cual el cuartel de operaciones del Laboratorio de Naves a Propulsión, en California, estalló en aplausos.

El proceso en sí se había completado alrededor de 11 minutos antes, el tiempo que toma la señal para volver a la Tierra.

Poco después, la NASA confirmó asimismo haber recibido la primera imagen de la superficie de Marte captada por el Perseverance, que muestra la superficie granulosa del cráter de Jezero, en el hemisferio norte del planeta vecino.

El vehículo, del tamaño de una camioneta urbana y con un peso de una tonelada, es el quinto en posarse sobre Marte. Está equipado con un brazo robótico de dos metros y tiene 19 cámaras, dos micrófonos e instrumentos de tecnología de punta.

La misión de varios años del Perseverance es estudiar en esta superficie la presencia de indicios de microbios que puedan haber existido hace miles de millones de años, cuando en esa zona hubo condiciones más cálidas y húmedas que las que hay en la actualidad. Las muestras recogidas serán traídas a la Tierra en una misión planificada para la década de 2030.

La directora del programa de astrobiología de la NASA, Mary Voytek, explicó que los científicos buscan lo que llaman biofirmas: rastros de vida microbiana que “pueden tomar todo tipo de formas”, como “químicos” o “cambios ambientales”.

En tanto, el administrador asociado de ciencia de la NASA, Thomas Zurbuchen, ve esto como una oportunidad para responder finalmente a la pregunta de si estamos solos en el Universo.

"It's humanity touching ground 34 million miles away from home."

With instruments from partner space agencies aboard @NASAPersevere, we're exploring Mars, together: https://t.co/onF8K8UE4b pic.twitter.com/mtcCQE4NEE

— NASA (@NASA) February 18, 2021