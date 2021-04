Alejandra Guzmán rompe el silencio tras las denuncias de Frida Sofía

Alejandra Guzmán rompió el silencio en torno a las duras declaraciones de su hija, Frida Sofía.

La joven aseguró durante una entrevista que su abuelo, el señor Enrique Guzmán, había abusado de ella cuando era aún una niña. A través de las pantallas de Ventaneando, en entrevista con Pati Chapoy, el famoso desmintió tales acusaciones.

Rompe el silencio

Ante la polémica que el hecho ha generado, Alejandra Guzmán decidió hablar. Primero agregó que en medio de todo el escándalo, como familia le han hecho saber a su hija que la aman y esperan que consiga ayuda para mejorar su salud mental.

La artista envió un comunicado de prensa en donde aborda esta temática y habla en nombre de toda la familia Guzmán, retomando parte de las opiniones vertidas por su padre en donde él destaca su preocupación por la salud mental de su nieta.

“Hemos estado siguiendo las extrañas acusaciones hechas por Frida Sofía Guzmán en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida Sofía que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere y que estamos aquí con los brazos abiertos, siempre que cualquier intención de aclarar y reconciliar se haga en privado y sin la intención de exponerlo en los medios”, dice el comunicado.

“Las declaraciones de Enrique y Luis Enrique Guzmán realizadas ayer en el programa de televisión Ventaneando serán las únicas declaraciones mediáticas de la familia sobre este asunto. No queremos participar en esta ola de chismes que se deben a que “periodistas preocupados” se aprovechan de la lamentable situación de Frida”, agregan.

Alejandra Guzmán concluye asegurando que no después de este comunicado no habrán más declaraciones en torno a este tema: “La familia está explorando la posibilidad de emprender acciones legales en contra de las personas y/o los medios que hagan o hayan hecho divulgaciones infundadas y difamatorias en relación con este asunto. No habrá más declaraciones”.

