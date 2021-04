¿La apoya? Alejandra Guzmán da la cara y habla sobre su hija Frida Sofía

Alejandra Guzmán reapareció luego de la polémica que envuelve a su familia. Todo inició cuando Frida Sofía denunciará a su abuelo, Enrique Guzmán, por abusar sexualmente de ella.

Rompe el silencio

En el programa Me lo dijo Adela, Alejandra Guzmán tocó desde el inicio el tema de su distanciamiento y las recientes declaraciones de Frida Sofía.

La famosa reiteró que su hija tiene problemas mentales y aseguró que ella no se metió con su expareja Christian Estrada.

“Ella creció en la casa. Entró Alejandra y Mauricia otras dos nanitas, yo recuerdo después de algunos de años la tuve que mandar a un colegio porque trataron de secuestrarla, en el último año se le detectó Borderline, desde entonces yo he tratado de ayudarla. La he medicado, pero a veces no acabábamos la terapia, ha sido muy difícil. Le di un departamento, espero lo disfrute, le di un coche. Desde hace dos años ha dicho cosas de mí que no son ciertas que no son posibles de comprobar, de que yo no estuve involucrada sexualmente con Christian”, comenta la cantante.

Además, Alejandra Guzmán salió en defensa de su padre Enrique Guzmán. Reiteró que ella le cree al rockero tras la acusación de abuso sexual que hay en su contra. Aseguró que si no la ha demandado es porque es su hija, pero que si su padre las realiza, ella lo apoya.

¿Qué fue lo que hizo que Frida Sofía hablara? De acuerdo con la intérprete de “Ten cuidado con el corazón”, ella no descalificó la denuncia de su hija. Comentó que ella lanzó las fuertes acusaciones porque le dejó de dar dinero.

“Después empezaron a hablar de estas cosas que me duelen mucho, imagínate ser juzgada por algo que no es verdad. No la he demandado porque es mi hija y no puedo llegar a este nivel. No sé porque es la ira desubicada, yo creo que es porque le dejé de dar dinero, porque le dejé de dar dinero para su seguro médico porque se medicaba. Es increíble que hasta ahorita no se pueda defender y mi padre si tiene que hacer las acciones legales, las tiene que hacer. No la descalifiqué, yo he estado en el lugar en donde estuvo mi padre. Toda mi familia tenemos miedo a lo que pueda pasar después. No sé porque hay esa necesidad de hacernos daño. He ido a todas las terapias. Yo no puedo ayudarla porque yo tengo mis problemas”, agrega.

Por si fuera poco, Alejandra Guzmán dijo que sería la última vez que hablaría del tema, pues ella sabe que su padre no abusó de su hija. En medio del llanto y enojo, dijo que no puede creer que se le dé peso a alguien que está empezando apenas. La catalogó como una persona ‘enferma’.

“Yo hoy cierro este capítulo. Si esto va a llegar a la ley que llegue a la raíz. Yo no puedo con esto. Es muy triste estar involucrado en tanta m… Por favor vean a esta persona. No es justo que se nos crucifique. La perdono porque está enferma. No es justo que se le dé tanto peso a una persona que apenas está empezando”, agregó.

