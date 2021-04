Eurocopa: Las sedes y principales fechas de partidos que deberá conocer

Retrasada un año debido a la pandemia del coronavirus, la Eurocopa finalmente se disputará del 11 de junio al 11 de julio en once ciudades-sedes de distintos países del viejo continente.

La UEFA ha anunciado la lista definitiva de sedes, donde aparece como nueva opción Sevilla y de la que se caen Dublín y Bilbao.

Important updates on #EURO2020 venue changes, capacities and fan information 👇https://t.co/uaBbz1F3ue — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) April 23, 2021

Las principales fechas

El inicio de la competición será en el estadio Olímpico de Roma el viernes 11 de junio, con el partido entre las selecciones de Italia ante Turquía.

Posteriormente seguirá un mes de competición, hasta la final del 11 de julio en el mítico Wembley, al oeste de Londres:

– 11 al 15 de junio: primera jornada de la fase de grupos

– 16 al 19 de junio: segunda jornada de la fase de grupos

– 20 al 23 de junio: tercera jornada de la fase de grupos

– 26 al 29 junio: octavos de final

– 2 y 3 julio: cuartos de final

– 6 y 7 julio: semifinales

– 11 julio: final de la Eurocopa

🏟️ Munich will welcome a minimum of 14,500 spectators at its four #EURO2020 matches. pic.twitter.com/53gXA3K61n — UEFA (@UEFA) April 23, 2021

Serán once las ciudades anfitrionas

Michel Platini planeó el diseño del torneo cuando era presidente de la UEFA, con una Eurocopa en ciudades de distintos países. Inicialmente se seleccionaron trece ciudades, pero luego Bruselas fue descartada.

La Eurocopa iba a disputarse en doce ciudades en 2020, antes de su retraso de un año por la pandemia.

La UEFA se propuso contar con algo de público en cada partido del torneo en 2021 y eso provocó la caída finalmente este viernes de Bilbao y Dublín, y la inclusión de Sevilla.

Sevilla asume los partidos que pierde Bilbao, mientras que los de Dublín se reparten entre San Petersburgo y Londres.

ℹ️ Important updates on #EURO2020 venue changes, capacities and fan information: ⬇️ — UEFA (@UEFA) April 23, 2021

Once estadios seleccioandos

– Ámsterdam (Holanda), Johan Cruyff Arena (54.000 espectadores)

– Bakú (Azerbaiyán), Estadio Olímpico (69.000 espectadores)

– Bucarest (Rumanía), National Arena (54.000 espectadores)

– Budapest (Hungría), estadio Ferenc Puskas (68.000 espectadores)

– Copenhague (Dinamarca), estadio Parken (38.000 espectadores)

– Glasgow (Escocia), Hampden Park (51.000 espectadores)

– Londres (Inglaterra), estadio de Wembley (90.000 espectadores)

– Múnich (Alemania), Allianz Arena (70.000 espectadores)

– Roma (Italia), estadio Olympique (68.000 espectadores)

– San Petersburgo (Rusia), estadio de San Petersburgo (61.000 espectadores)

– Sevilla (España), estadio Olímpico La Cartuja (57.000 espectadores)

*Con información de AFP