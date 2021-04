¿Lo denunciará? Revelan que Cynthia Klitbo dejó a Rey Grupero por “violento”

Cynthia Klitbo y Rey Grupero terminaron su relación sentimental y ella, a través de un comunicado, compartió que fue porque “no les alcanzó el amor”.

Ahora, según TV Notas, una persona allegada al famoso youtuber compartió que la actriz se dio cuenta de la verdadera personalidad de él y por eso lo dejó.

Según esta persona, Klitbo terminó con el Rey Grupero porque se habría comportado con ella muy “violento y abusivo”.

“Quienes lo conocemos sabemos que es violento y abusivo, con sed de fama y dinero, y me duele decirlo, pero creo que en este caso se aprovechó de que Cynthia está muy necesitada de amor”, cita la fuente a TVNotas.

Según el medio mexicano, Klitbo habría “abierto los ojos” y puso fin a su relación con Rey Grupero, antes de que alguna cosa fea sucediera entre ellos, puesto que los dos son de carácter fuerte y en cualquier momento pudiese haber ocurrido alguna tragedia.

La fuente también añadió que a la actriz no le gustaba que Rey Grupero se la pasara hablando de su vida sexual, además que se ha metido en varios problemas y posee hasta denuncias. Esto también la hizo entrar en razón y poner fin a la relación.

En su comunicado, Klitbo fue contundente al precisar que ese sería el único medio por el que hablaría de lo que fue su relación con él y que mantendrían una amistad.

Por su parte, Rey Grupero no ha comentado nada al respecto al final de su romance con la hermosa actriz. Sin embargo ante la publicación de TV Notas comentó: “Me duele muchísimo que hayan sacado esa nota porque yo la amo y las cosas no son así. Me voy a encargar de desenmascarar a los mentirosos”, agregó.

¿Lo denunciará?

Ante los comentarios de la persona que brindó la entrevista para TV Notas, surgieron las dudas de si Rey Grupero había lastimado a la actriz, a lo que comentó que no, que todo habría quedado en discusiones fuertes.

