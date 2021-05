Miss Universo: Centroamérica logra ocupar dos lugar en las 21 finalistas

La contienda por la corona de Miss Universo ha empezado, en la 69 edición participan un total de 74 jóvenes.

La gala se lleva a cabo en el Semiole Hard Rock Hotel & Casino, la cual es conducida por Mario López y la Miss Universo 2012, Olivia Culpo.

El evento arrancó con un gran opening, el cual fue aplaudido por los miles de asistentes al evento y los televidentes.

Posteriormente se revelaron los nombres de las 21 jóvenes que continuaban en la contienda.

Una de las grandes sorpresas fue para Centroamérica, ya que dos países lograron entrar a la siguiente ronda.

Tanto Ana Marcelo, de Nicaragua como Ivonne Cerdas, de Costa Rica mostraron gran asombro al ser llamadas para continuar en la siguiente ronda.

Las bellezas centroamericanas en Miss Universo…

Cabe resaltar que la representante de Nicaragua es Ingeniera Agroindustrial y desde pequeña se dedicó a perseguir sus sueños.

“Ingeniería Agroindustrial consiste en procesar y agregarle valor a la materia prima, yo trabajo dando asesoría a medianas y pequeñas empresas”, enfatizó en una entrevista la reina.

Asimismo, Marcelo agregó: “Mediante mi tesis pude obtener mi primera certificación de dominación de origen para el café en mi país”.

La representante de Costar Rica se convirtió en otra de las favoritas de los internautas de las rede sociales.

Cerdas, inició su incursión en concursos de belleza a los 18 años de edad. A sus 27 años la joven ha destacado por su belleza y simpatía.

La joven además de ser reina de belleza, también es ingeniera en software, reconocida por participar en varios eventos.

Actualmente, la tica trabaja como ingeniera en la empresa internacional INTEL. No cabe duda que ambas tienen grandes oportunidades en este evento del Miss Universo.

Esperemos que las jóvenes logren avanzar a la siguiente fase y lograr colarse en el top 10 del certamen.