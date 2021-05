Esta noche se lleva a cabo la 69 edición del Miss Universo, en donde 74 jóvenes buscan coronarse como la nueva reina de belleza.

El evento se desarrolla en el Semiole Hard Rock Hotel & Casino, en Hollywood, Florida, Estados Unidos.

El famoso evento de belleza es conducido por Mario López y la Miss Universo 2012, Olivia Culpo.

En su primera aparición, las jóvenes encantaron con un gran opening, en donde dejaron encantado al público con sus movimientos de cadera.

