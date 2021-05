Europa estudia sanciones a Bielorrusia por forzar aterrizaje de avión en Minsk

La Unión Europea (UE) inició este lunes las discusiones sobre eventuales sanciones contra Bielorrusia, luego del aterrizaje forzado de un avión de pasajeros y el arresto de un opositor en Minsk.

El escándalo estalló la noche del domingo, después que un avión de la empresa Ryanair, que volaba de Grecia a Lituania y a bordo del cual viajaban el opositor Román Protasévitch y su pareja, fuera obligado a aterrizar en territorio bielorruso. Ya en tierra, Protasévitch y su acompañante fueron arrestados.

Durante la jornada, un alto funcionario del ministerio bielorruso de Transportes había afirmado que la decisión de forzar el descenso de la aeronave obedeció a una amenaza de bomba enviada por el grupo islamista palestino Hamás.

Tras el incidente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el gesto de Bielorrusia tendría “una respuesta muy fuerte”.

These sanctions will cover:

• Individuals involved in this hijacking

• Businesses that finance the regime

• The aviation sector

We will keep pressure on the regime until it respects the freedom of opinion and of the media.

Roman Pratasevich must be released immediately

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 24, 2021