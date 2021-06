Kim Kardashian declara su amor a Kanye West tras pedirle el divorcio

Kim Kardashian le declaró su amor a Kanye West, a pesar de su inminente divorcio.

La socialité rindió homenaje a su ex marido en su 44º cumpleaños con una vieja foto de la pareja con tres de sus hijos: North, Saint y Chicago West que entonces era un bebé.

Además, la celebridad subió una foto de West con sus hijos y una de ellos cuando eran pareja.

A juzgar por los mensajes que el rapero recibió por parte del clan Kardashian-Jenner, queda en evidencia que existe una buen relación desde que ella solicitó oficialmente el divorcio en febrero, citando diferencias irreconciliables.

Khloé también honró al músico con una publicación en Instagram, llamándolo su “hermano de por vida”. “¡Que tengas el mejor cumpleaños, Ye! ¡¡Te envío amor e infinitas bendiciones”.

Happy birthday to my brother for life!!! Have the best birthday Ye! Sending you love and endless blessings!! 🤍 pic.twitter.com/EuwJ84pQZj

— Khloé (@khloekardashian) June 8, 2021