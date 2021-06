¿Y la rivalidad? Integrantes de Nsync y Backstreet Boys forman una nueva banda

Lance Bass y Joey Fatone, de NSYNC; y AJ McLean y Nick Carter, de Backstreet Boys; se han unido para formar un nuevo proyecto musical.

Los integrantes de las famosas boy bands sorprendieron a sus seguidores al reunirse para formar un nuevo proyecto: Back-Sync, donde rescatan los éxitos que consagraron a ambas agrupaciones a nivel mundial. Éxitos como “I Want It That Way” y “Bye Bye Bye” ya se pueden escuchar en sus últimas publicaciones.

Para promocionar el proyecto, los cuatro cantantes han estado creado y compartiendo videos en sus respectivas redes sociales en donde aparecen juntos haciendo diversas actividades.

Hace dos días, McLean compartió un video en su Instagram donde él y sus colegas musicales recrean un una escena de la serie Friends: cuando Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston) y Chandler (Matthew Perry) intentan transportar un sillón con poca fortuna.

En otra publicación, los dos integrantes de NSYNC le enseñan a los chicos de Backstreet Boys la coreografía de uno de sus grandes hits: “Bye bye bye”.

En una entrevista con la revista Variety, McLean señaló que Justin Timberlake sería bienvenido a este nuevo proyecto. “Cuantos más, mejor. Los fanáticos todavía quieren una gira de Backstreet y NSYNC, pero tenemos que ser los 10. Es la única forma de hacerlo funcionar”, señaló.

