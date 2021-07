Revelan que Kanye West está viviendo dentro de un estadio en Atlanta

En los últimos meses, Kanye West ha vivido un sinfín de cambios y situaciones en su vida. Desde su separación con Kim Kardashian, hasta olvidarse de su sueño como presidente de los Estados Unidos.

Por otro lado, tras la ruptura con Kim se tuvo que mudar de la lujosa mansión en la que vivía con ella y sus cuatro hijos. A decir verdad, el rapero ha tenido unos días bastante complicados.

Ahora a salido a la luz que está hospedado en un estadio gigante ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia; lugar en donde está creando su próximo álbum.

Según un representante, el artista permanecerá dentro del Mercedes Benz Stadium hasta no culminar la producción de “Donda”, su décimo proyecto musical.

La persona que reveló la noticia prefirió permanecer en anonimato ya que no estaba autorizado para comunicarle a la agencia de noticias The Associated Press la reciente decisión del cantante.

Por otro lado, también se supo que además de ser un lugar perfecto para poner a volar la creatividad, la fuente asegura que él no es muy amante de las mudanzas así que prefirió permanecer en el lugar hasta lograr su objetivo.

Proyectos del rapero

El pasado jueves, Kanye West transmitió en vivo una sesión de escucha preliminar de “Donda” en Atlanta, la que alcanzó los 3.3 millones de espectadores en la plataforma en la que fue transmitida.

A lo largo de su carrera e ha caracterizado por ser un referente para millones de personas alrededor del mundo, es por eso que en cualquier evento que realiza rompe récord en aforo.

Aunque no se expresó mucho durante la presentación, el evento contó con grandes celebridades como Rick Ross, Khloé Kardashian y Kim Kardashian West, quien asistió con sus hijos.

Aunque el lanzamiento de “Donda” estaba previsto para el viernes pasado, la fecha fue reprogramada para el 6 de agosto. El nuevo disco contará con la participación de Travis Scott, Pusha T Pop Smoke y JAY-Z. Además significa el regreso de Kanye a sus orígenes en la música como lo son el rap y el hip-hop.