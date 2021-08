Consuelo Duval y el sexy escote que llega al ombligo

Hace un par de domingos se estreno el nuevo reality show de Televisa, “El Retador”, donde Consuelo Duval es la presentadora y junto a Manuel Mijares, Lucero e Itatí Cantoral.

Luciendo su delgada figura, la comediante sorprendió al público con un vestido de gala rosa pálido cuyo pronunciado escote acaparó toda la atención, no solo de los presentes, también en las redes sociales donde compartió una foto.

“Bien contentota la chingaderita🤓🥳🤪🙃🙃🙃 @elretadormx Vestido: @victoryjesse Maquillaje: @manuinfinito8 Peinado: @_rodcorte GRACIAS POR SU TALENTO!!🙏🏻”, escribió agradeciendo a quienes la apoyaron con su look.

Los halagos y comentarios positivos no tardaron en llegar, pues lo fans resaltaron la belleza que posee la también conductora.

“Wow 😍 hermosa ❤️”

“Mi AMORA PRecioSA !! YA Lista para verte en @elretadormx !! A BRILLAR !!!”

“Hermosa ❤️❤️❤️🤗🤗🤗”

“Impresionantemente guapa❤️”

“Almita guapísima 😍”

“Dios, ¿pero cómo haces para lucir tan joven y bella?”

“Más hermosa que nunca, me encanta cada look”

El mensaje de la comediante

Durante una entrevista con el canal Las Estrellas, Consuelo Duval tocó el tema de la aceptación propia, pues recordó que por un tiempo tomó pastillas para bajar de peso hasta que se cuestionó las razones por las que lo hacía, su reflexión partió de la presión que se ejerce sobre las artistas en el medio de los espectáculos.

“Qué te digo, ser gorda en la televisión era el pecado número uno porque había diez mil flacas detrás de ti, queriendo tu lugar”, mencionó en la televisora de San Ángel.

Con el transcurso de los años, la actriz y ahora conductora aprendió a quererse e incluso llegó a amarse con sus imperfecciones, en la conversación invitó a las personas a evitar comentarios que puedan herir a otras:

“Si tú no tienes ese cuerpo, no lo lastimes, no lo rechaces. Vete al espejo, disfruta tu celulitis, ¡bendita celulitis! ¡Está en una pierna que existe!”, mencionó.

También mencionó a una de sus colegas y contó una anécdota que hizo todavía más personal la reflexión: “El otro día la Barby Juárez hizo un comentario que me sacudió el alma; dijo ‘Mi ayuno intermitente terminó el día que tuve para comer y de verdad me sacudió. A veces somos muy c*bronas con nosotras, pero si están completas, no hay nada qué reprochar”.

