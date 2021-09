Alicia Machado busca “quitarle” a Kimberly Flores la atención de sexy actor

Aunque Alicia Machado protagonizó una candente escena con Roberto Romano, se sigue vislumbrando un peligroso triángulo amoroso con Kimberly Flores.

Recordemos que la modelo guatemalteca está casada con el cantante Edwin Luna, quien decidió no participar en el reality por su apretada agenda.

Sin embargo, su esposa parece no importarle pues ha tenido encuentros muy cercanos con el actor mexicano, se dan masajes y se ha mostrado muy cariñosos.

Esto no tiene contenta a la exMiss Universo, pues ella dice que su “conexión” con Romano ha ido creciendo durante las últimas horas.

Fue ayer cuando se les vio ya en una cama entre jugueteos, hablando de manera baja y sostienen diversos cuchicheos.

A pesar de que ambos ya se confesaron que se “vibran peligrosísimamente” y tienen “la llave de tu corazón”, aún existe la presencia de la chapina.

Fue así que en más imágenes difundidas del interior de este reality show se observa a la venezolana explotar en contra de Flores en una conversación con Celia Lora: “¿O te apartas o te aparto? Entre bomberos no nos pisamos la manguera y que a mí no me vengan con cuentos, porque no sabe la diabla por vieja que por diabla”.

Además, ambas mujeres se enfrentaron para aclarar su situación y Machado le dijo: “Yo en lo personal si fuera casada no hubiera entrado en este programa”.

¿Olvida a la modelo?

En nuevas imágenes, ambos concursantes ya sostienen pláticas más sentimentales y lejos de una conexión más sensual. Romano le confesó a Alicia que no le gustan los realities porque es actor, pero lo hace en función de su carrera, aunque admitió que la presencia de su compañera lo ayuda en esta nueva etapa de su vida.

“Hay esta conexión, yo hablo de mí, no sé son cosas que te las comparto y está bien. Qué fortuna haberte conocido… Además creo que fui el primero que te vio de todos, porque cuando te bajaste de la Suburban te fuiste atrás de mi camerino y dije ‘tanto desmadr* qué’ y te veo a ti, en vestido azul, brilloso y yo ‘quién es esta mujer, hermosa, pero quién es’. Te das cuenta que la gente se conecta y dices, ‘voy a vivir esta realidad’, pero afuera hay otra realidad que dejamos”, dijo entre lágrimas.

Alicia Machado aceptó que sólo es amiga de Roberto Romano, pero este insistió que su relación va por un camino más íntimo que la parte sexual, y se acercará a él pese a la presencia de Kimberly Flores.

