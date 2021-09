Kimberly Flores teme perder a Edwin tras “acostarse” con un compañero

Kimberly Flores sigue estando en el ojo del huracán tras las polémicas que ha protagonizado desde que ingresó a “La Casa de los Famosos“.

La belleza de la modelo guatemalteca ha llamado la atención de sus compañeros, el primero en caer fue el actor Roberto Romano, con quien fue acusada de serle infiel a Edwin Luna.

Pero no es el único que ha sucumbido ante los encanto de la también cantante. Ahora lo hizo el atleta de Exatlón Estados Unidos, Kelvin Rentería, mejor conocido como “El Vaquero” y quien participó en la edición 2021 del reality show.

Candentes #VIDEOS de Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, con Roberto Romano causan conmoción en #LaCasaDeLosFamosos 😱 https://t.co/6Zwtmhfcmk pic.twitter.com/0sNmfTNuh7 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 30, 2021

Todo comenzó cuando Héctor Sandarti le preguntó a Kelvin Rentería con quién quería compartir la suite que ganó.

Kelvin le cuestionó si es que debía dormirse a diario en la suite, pues por la dinámica que actualmente realiza con sus compañeros, tenían planeado dormir en la sala.

“No puedes dormir en la sala. Tienes que dormir en la suite y también la persona que elijas como compañero o compañera”.

Ante lo dicho por el presentador, el también jinete de toros eligió a Kim para que pase todas las noches a su lado… En su cama.

“Me sentí un poco mal porque encontré la llave que le corresponde a ella, entonces creo que Kimberly tiene todo el derecho de estar ahí y la voy a compartir con ella”, expresó el atleta, a lo que la modelo aceptó. “Sí lo acepto porque además me invitó”, expresó ella ante las cámaras de Telemundo Internacional.

Un día después, las cosas se pusieron candentes, pues el atleta de Exatlón USA la invitó a dormir muy junto a él, en la misma cama. Pese a aceptar, a las horas lo pensó mejor y declinó la invitación.

La modelo teme perderlo todo

Kimberly Flores expresó sentirse triste en estos momentos y es que el escándalo sobre supuestos coqueteos en el actor canadiense la tienen muy pensativa.

Y es que la guatemalteca teme que el reality show la termine divorciando de Edwin Luna, por lo que se ha mostrado preocupada por lo que llegue a pensar el cantante al grado de que piensa que quizás no fue la mejor opción a ver aceptado entrar al programa.

La también bailarina espera que esta experiencia que están teniendo los haga unir más y es que jamás pensó que podía separarse de la familia que formó con el vocalista de la Trakalosa de Monterrey.

“Ojalá que esto nos sirva para unirnos más, nunca pensé separarme así de ellos, yo no sé si fue buena idea aceptar esto, no sé cuánto tiempo aguante, siempre me dice que tengo que ser fuerte que lo de todo, al final ya pasé todo esto”, contó.