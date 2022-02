FOTOS. Ella es la jefa de prensa de la Fiorentina que se hizo viral

Escándalo monumental en Italia e indignación en las redes sociales a nivel mundial por el gesto del jugador de la Fiorentina, Arthur Cabral, hacia la jefa de prensa del equipo italiano, Rossella Petrillo, que se ha hecho viral rápidamente.

El delantero recién llegado al equipo italiano miraba a la mujer y hacía un gesto que no gustó nada y levantó una gran polémica, al cual señalaron de machismo por miles de usuarios. Ni el jugador ni el club se han pronunciado al respecto por el momento, pero la joven sí lo hizo.

New Fiorentina signing Cabral enjoying too much his unveiling presser pic.twitter.com/waTGdLHdi8

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 17, 2022