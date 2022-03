¡Esto se sabe del por qué Kate y William no llegarán por primera vez a los premios BAFTA!

Tanto Kate como William son una de las figuras más esperadas de la entrega de los premios BAFTA.

Sin embargo, en esta ocasión, no estarán presentes en la gala que celebra a lo mejor del cine

Tal parece que una sobre saturación de compromisos reales les impedirá asistir al evento que se lleva a cabo hoy 13 de marzo.

Sin duda, la pareja real hará falta durante la ceremonia, pero se sabe que el duque de Cambridge tiene preparada una sorpresa.

El palacio real informó a través de sus portavoces que los organizadores del evento confirmaron que los duques de Cambridge no se presentaran en el Royal Albert Hall.

Pero, el príncipe William tendrá una corta aparición a través de un video por el que mandará un mensaje, previamente, grabado.

“El príncipe William siempre es un gran atractivo, más al tratarse del primer año después de la pandemia”, indicó una fuente.

“Estamos encantados de que el presidente de los BAFTA, el duque, participe en la entrega de premios por medio de un mensaje”, enfatizaron en el comunicado.

Además, agregaron: “Todo se debe a una serie de problemas de agenda, el duque no podrá asistir en persona este año”.

Kate y William desean lo mejor a los nominados…

La 75 edición de los premios BAFTA reconoce a las mejores películas británica e internacionales del año.

Hay que destacar que en esta ocasión la conducción estará a cargo de la actriz australiana Rebel Wilson.

Asimismo, se espera que la cantante estadounidense Lady Gaga también haga presente en la gala.

Cabe resaltar que los proyectos con más nominaciones son Dune y The Power of the Dog.

Esta noche se estarán premiando a un total de 16 categorías en las que compiten Guillermo del Toro por “Nightmare Alley”, a Mejor fotografía, Mejor diseño de producción y Mejor vestuario.