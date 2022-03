¡Sin ropa interior! Así llegó la protagonista de Belfast a la alfombra de los premios BAFTA

No cabe duda que Caitriona Balfe sorprendió en su aparición de la alfombra roja de los premios BAFTA.

Y es que, en esta ocasión, la famosa actriz optó por un diseño que dejó ver más de sus atributos.

Catriona Balfe attends the 2022 EE BAFTA Film Awards at the Royal Albert Hall in London, Britain, 13 February 2022. 📸 epa / Neil Hall #BAFTAs #CatrionaBalfe #epaimages pic.twitter.com/O88tqj7ymZ

En las imágenes que circulan en las redes sociales se le pude ver enfundada en un vestido de terciopelo.

El diseño captó por completo la atención de los internautas debido a que decidió no usar sostén y usar un enorme escote.

A juego, la actriz optó por un diminuto bolso, un anillo, una pulsera y unos aretes que hacían juego con su demás atuendo.

Los comentarios por sus miles de admiradores en las redes sociales no se hicieron esperar.

Muchos de ellos la llenaron de elogios y resaltaron lo bien que le quedaba el vestido que habría elegido para la gala que se celebra en Londres.

Recordemos que la estrella de Outlander esta compitiendo en la categoría Mejor actriz de reparto por su papel de Ma en la película Belfast.

Recordemos que dicho filme cuenta con seis nominaciones a pesar del desaire que le hicieron a su director.

El drama, protagonizado por Jamie Dornan, Judi Dench y la debutante Jude Hill está basada en la infancia de Kenneths en Irlanda del Norte.

