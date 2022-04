Así se jugarán las semifinales de la Champions League

Después de que Real Madrid y Villarreal dieron una doble alegría al fútbol español el martes, Manchester City y Liverpool, dos gigantes de la Premier League inglesa, completaron la lista de semifinalistas de la Liga de Campeones 2021-2022, este miércoles.

Las ‘semis’ (ida: 26 y 27 de abril, vuelta: 3 y 4 de mayo) están servidas y tendrán en el menú un doble duelo anglo-español: Manchester City-Real Madrid y Liverpool-Villarreal.

Es por lo tanto posible que la final del gran torneo europeo, el 28 de mayo en el Stade de France de París, sea 100% española, 100% inglesa o un nuevo pulso entre equipos de ambos países.

El Atlético de Madrid intentó el pleno de los equipos españoles en los cuartos de final, pero no pudo lograrlo este miércoles, al empatar 0-0 en casa (ida: victoria del Manchester City 1-0), mientras que en el otro cruce de los cuartos, el Liverpool, avalado por su victoria 3-1 de la ida en Portugal, terminó el trabajo en Anfield con un empate 3-3 frente a un combativo Benfica.

Un único gol decidió la eliminatoria entre Atlético y City, el que logró para los ingleses el belga Kevin De Bruyne la pasada semana en el partido de ida. Ese 1-0 del Etihad Stadium permite al equipo de Josep Guardiola, vigente subcampeón del torneo, avanzar hasta la penúltima ronda y seguir soñando con el primer título de campeón de Europa del club.

El Atlético de Madrid acabó jugando con 10 por la expulsión, por doble tarjeta amarilla, del central brasileño Felipe, por una acción sobre Phil Foden (90+1).

La clasificación permite a Guardiola seguir optando a conquistar la máxima competición europea de clubes, algo que no consigue desde que entrenase al Barcelona (2009 y 2011).

FULL TIME | We're through to the semi-finals of the #UCL 🙌

🔴 0-0 🔵 (agg. 0-1) #ManCity pic.twitter.com/K5HfpqZBkg

— Manchester City (@ManCity) April 13, 2022