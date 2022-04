Canadá y Colombia también califican de “genocidio” la invasión de Rusia a Ucrania

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Colombia, Iván Duque, se sumaron este miércoles a las declaraciones del mandatario de EE. UU., Joe Biden, y también calificaron de “genocidio” la invasión de Rusia a Ucrania. En declaraciones a periodistas en Quebec, Trudeau dijo que es “correcto” describir los ataques rusos en territorio ucraniano como “genocidio”. “Es absolutamente correcto que cada vez más gente hable y utilice la palabra genocidio en términos de lo que Rusia está haciendo; lo que Vladimir Putin ha hecho”, declaró el primer ministro canadiense. “Hemos visto este deseo de atacar a los civiles, de usar la violencia sexual como arma de guerra (…) Esto es completamente inaceptable”.

Trudeau, asimismo, destacó que Canadá fue “uno de los primeros países” en iniciar un proceso en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya para garantizar que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, “rinda cuentas por sus actos, por sus crímenes de guerra”.

Live from Laval: I'm speaking with Mayor @StphanBoyer about affordable housing and other shared priorities, and I'm giving an update on #Budget2022 and how it'll help young Canadians save for their first home. Tune in here: https://t.co/9TleKJIg6V

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 13, 2022