Mujer mató a su hijo por paranoia sobre invasión rusa en Ucrania

Una mujer de ascendencia rusa y vive en Wisconsin, Estados Unidos (EE.UU.), asesinó a su hijo de 8 años y agredió a otro de 11 años, esto por paranoia generada por el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Natalia Aleksandrovna Hitchcock, de 41 años, que habitaba en Sheboygan Falls se estaba volviendo cada vez más paranoica con la invasión rusa en territorio ucraniano, ya que sentía que su vida corría riesgo por su ascendencia y vivir en Estados Unidos; además de estar preocupada por sus padres en Rusia.

Fue por eso que según contó a las autoridades que estranguló a su hijo menor y metió la cabeza del otro menor en el agua de la bañera para demostrarles que “su vida estaba en peligro”; además se apuñaló en el pecho.

