Biden acusa a Putin de cometer un “genocidio” en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó el martes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de cometer un “genocidio” en Ucrania, en la primera vez que usa esa palabra para describir la situación en el país invadido por Moscú.

“Sí, lo llamé un genocidio”, dijo Biden a los periodistas que viajaron con él a Iowa, horas después de haber empleado el término durante un discurso dedicado a la lucha contra la inflación.

“Está cada vez más claro que Putin está simplemente tratando de borrar la idea misma de poder ser ucraniano”, dijo el líder estadounidense.

Biden aclaró que la última palabra la tendrían las cortes para determinar si las acciones de Rusia en la exrepública soviética, que incluyen acusaciones sobre atrocidades cometidas contra civiles, constituyen un genocidio.

“Dejemos a los abogados decidir si califica como tal o no, pero a mí me parece que sí”, declaró. “Las pruebas se acumulan”.

“Están saliendo más pruebas de (…) las horribles cosas que los rusos han hecho en Ucrania”. Y “vamos a saber” cada vez más “sobre la devastación”.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski saludó en Twitter las “verdaderas palabras de un verdadero líder”, porque “llamar a las cosas por su nombre es esencial para oponerse al mal”, sin dejar de reclamar “con urgencia más armamento pesado”.

True words of a true leader @POTUS. Calling things by their names is essential to stand up to evil. We are grateful for US assistance provided so far and we urgently need more heavy weapons to prevent further Russian atrocities.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2022