Biden viaja a Polonia el viernes para hablar sobre crisis de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Polonia el viernes para hablar con su par Andrzej Duda sobre la invasión rusa de Ucrania, dijo el domingo la Casa Blanca.

“El presidente abordará cómo Estados Unidos responde junto con nuestros aliados y socios a la crisis humanitaria y de derechos humanos que ha creado la guerra injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania”, informó la secretaria de prensa de Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado.

La visita a Polonia se producirá después de una escala en Bélgica para reunirse con los líderes de la OTAN, el G7 y la Unión Europea (UE).

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine.

— Jen Psaki (@PressSec) March 20, 2022