Amy Kupp, es una modelo de OnlyFans que ha alcanzado la fama conquistado a los seguidores de la plataforma de contenido para adultos con su belleza y sensualidad. En una entrevista con el medio británico Daily Mail, reveló que tomó la decisión de tener sexo con solo hombres casados luego de que su propio exesposo la engañara.

Dicha decisión le ha permitido ganar un gran conocimiento sobre los infieles, entre ello la razón por la que engañan a sus esposas, las mentiras más frecuentes y las tácticas más comunes para hacer de las suyas. Según contó Kupp, una de las razones por lo que lo hombres buscan algo extramatrimonial es el sexo, pues según señaló, varios de ellos no son complacidos por sus parejas en la cama.

A woman named Amy Kupp has been a teacher for many years. She opened the OnlyFans page as additional income. OnlyFans quit teaching to pursue her career after her jealous ex-wife revealed herself.

