VIDEO: vecinos se cruzan con un ciclista desnudo y su reacción se hace viral

Un ciclista desnudo fue visto paseando por las calles de Derbyshire, en Reino Unido. Tras la denuncia, la identidad del hombre fue revelada con algunas imágenes subidas a redes sociales. Se trata de un naturista llamado Stuart Gilmour quien dijo que volverá a salir a pedalear desnudo pero ahora para recaudar fondos para una causa benéfica.

Una testigo, Jade Meadows, de 20 años, describió lo que vio como un “hombre pálido y desnudo en una bicicleta”, y la identidad siguió siendo un misterio hasta que el hombre se presentó y se identificó.

El misterio del ciclista desnudo finalmente se resolvió después de que el hombre se presentara y afirmara ser el “hombre pálido y desnudo”. Stuart Gilmour, un naturalista del pueblo de Fenny Bentley cerca de Ashbourne, afirmó ser el ciclista desnudo y se quedó perplejo ante las especulaciones sobre por qué andaba de esa forma en bicicleta.

When you get tagged to someone else’s video 👌😂 #naturist #sunsoutbunsout #britishnaturism #cycling @britnaturism pic.twitter.com/O7xydAeRGk

Gilmour no había planeado usar su salida como un acto de caridad, pero dijo que la atención que recibió del ciclismo desnudo lo llevó a planear un paseo en bicicleta desnudo, informó DerbyshireLive.

-->

Agregó que “no tenía idea de que esto llamaría tanto la atención, estoy realmente sorprendido. Siempre ando en bicicleta en Rochdale Canal o alrededor de Manchester y nunca antes había tenido este tipo de interés”.

First naked bike ride if the year, popped in to my mates garage, grease the old nuts 😂😂 pic.twitter.com/HF7ZunSsyb

— Stuart Gilmour (@gilmour_stuart) March 26, 2022