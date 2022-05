FIFA confirma la sede para los repechajes intercontinentales para el Mundial Catar 2022

Perú y Costa Rica jugarán sus partidos de repesca de clasificación al Mundial de fútbol de Catar-2022 en el estadio Áhmad Bin Ali, de Rayán, anunció este miércoles la FIFA.

“Las esperadas eliminatorias intercontinentales de la Copa Mundial de la FIFA, en las que cuatro selecciones competirán por los dos últimos billetes para la cita más importante del calendario futbolístico, se jugarán en el Estadio Áhmad Bin Ali” de Rayán, informó la FIFA en un comunicado.

