¡Récord! Camiseta de Maradona fue vendida en más de 9 millones de dólares

La camiseta que llevó Diego Maradona el día que pasó a la historia con los dos goles legendarios que marcó a la selección inglesa en cuartos de final del Mundial de México-1986 ha sido vendida por casi 9,3 millones de dólares en una subasta organizada por la casa de remates Sotheby’s, un récord absoluto.

La subasta, que se inició el pasado 20 de abril y que hasta pocos minutos antes del cierre solo había recibido una oferta de casi 5 millones de dólares, concluyó con 7 apostantes.

El último se adjudicó esta camiseta sobre la que planeaban las dudas si era la que llevó en la segunda mitad cuando marcó los goles ante Inglaterra (la famosa Mano de Dios y el considerado tanto más bonito en la historia de los Mundiales) por 7.142.500 millones de libras, o el equivalente a 9.284.536 millones de dólares, anunció Sotheby’s.

#AuctionUpdate The football shirt worn by Diego Maradona for “The Hand of God” & the “Goal of the Century” at the 1986 World Cup just sold online for £7,142,500 / $9,284,536 – marking a new auction record for any item of sports memorabilia. pic.twitter.com/9OBNG4OjYx

Este miércoles se cerró la subasta por la histórica camiseta que Diego Armando Maradona utilizó ante Inglaterra en el Mundial de 1986, en el partido que marcó los dos goles más icónicos de su carrera.

-->

La puja, que había comenzado hace varios días tuvo una oferta final de 7,142,500 libras (USD 9,3 millones), según informó la casa de subastas Sothebys. La cifra que batió cualquier tipo de récord en relación a una prenda deportiva.

Para tener noción de la cifra que se pagó, hasta el momento el récord era de una camiseta de los Yankees de Nueva York que perteneció al mítico Babe Ruth y la utilizó en el lapso 1928-1930: se vendió en USD 5,64 millones en una subasta el 15 de junio de 2019, lo que la convirtió en la pieza de colección deportiva más cara jamás vendida. Mientras que el valor de la de Maradona es de casi USD 9 millones.

El récord anterior lo defendía el mismo beisbolista con una remera de 1920 por la que se desembolsó USD 4,4 millones. La subasta en cuestión que rompió la marca era parte de una colección de reliquias relacionadas con “El sultán de Swat”, como también se conocía a Ruth, que vendió la compañía Hunt Auctions en el Yankee Stadium.

In 1986, Maradona made history in one of the world’s most famous football matches. The shirt he wore for 'The Hand of God' &'The Goal of the Century' goals is now set to break a record

In London? Come in to view the shirt until 4 May, when bidding closes: https://t.co/4c8YZlT8hU pic.twitter.com/yzapIHzP6p

— Sotheby's (@Sothebys) April 21, 2022