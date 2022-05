Caja negra revela que tragedia aérea que dejó 132 muertos habría sido intencional

Autoridades anunciaron que una de las cajas negras del avión de China Eastern Airlines siniestrado el 21 de marzo, con 132 personas a bordo, reveló que el trágico incidente habría sido intencional. La segunda caja negra de la aeronave fue encontrada a finales del mes pasado.

Citando a fuentes de autoridades estadounidenses que participan en la investigación, entre estas la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y el fabricante Boeing, el Wall Street Journal precisó que, tras el análisis de los datos que se han extraído de la grabadora de la cabina, se ha llegado a la conclusión de que el siniestro habría sido causado por una maniobra intencional. No obstante, la aerolínea asevera que “cualquier especulación no oficial puede interferir en la investigación del accidente (llevada a cabo por la autoridad de aviación de Beijing) y afectar al progreso real de la industria del transporte aéreo mundial”.

Flight data indicates someone in the cockpit intentionally crashed a China Eastern jet in March, killing 132 people, say people familiar with an early U.S. review https://t.co/WNzxTcX1YX

— The Wall Street Journal (@WSJ) May 17, 2022