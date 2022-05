Confirman el primer caso de la rara “viruela del mono” en Suecia

Autoridades sanitarias de Suecia anunciaron este jueves la detección de un primer caso de la rara “viruela del mono” en ese país. “Un caso de viruela del mono fue confirmado en una persona en la región de Estocolmo”, indicó la Agencia de Salud Pública de Suecia en un comunicado. La persona contagiada “no está enferma de gravedad, pero recibió atención” medica, explicó la autoridad, que dijo desconocer dónde y cómo tuvo lugar la infección.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) tiene previsto publicar su primer informe de evaluación de riesgos “a principios de la próxima semana”, añadió la Agencia de Salud Pública sueca. La agencia, que dijo “seguir de cerca la situación”, recomendó “aislarse, hacer pruebas de los casos sospechosos y notificarlos rápidamente”.

#IMPORTANT!

Information on the outbreak of #monkeypox in EU/EEA.

ECDC is following the developments closely, a Rapid Risk Assessment will be published early next week.

ECDC is following the developments closely, a Rapid Risk Assessment will be published early next week.

⬇️⬇️⬇️ https://t.co/8frhOa8u7K

