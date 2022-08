Alerta sanitaria: confirman cinco casos de la rara “viruela del mono”

Después de Reino Unido, España y Portugal confirmaron este miércoles que también han identificado casos de la rara “viruela del mono”, de ellos cinco confirmados y más de 40 sospechosos, un día después de que la (OMS) dijera que quiere esclarecer los casos de esta enfermedad detectados desde principios de mayo. Endémica en África occidental, la viruela del mono se ha identificado en Portugal en “más de 20 casos sospechosos (…) en la región de Lisboa, cinco de los cuales fueron confirmados”, anunció la Dirección general de salud portuguesa en un comunicado. “Los casos, la mayoría jóvenes, todos de sexo masculino, presentaban lesiones ulcerosas”, precisó la autoridad sanitaria.

En España, según indicó el Ministerio de Sanidad, ya han identificado 23 casos sospechosos que “deben confirmarse todavía” por análisis. “Por las características de los 23 casos sospechosos de infección, apunta a que ha sido por contacto con mucosas durante las relaciones sexuales”, informó la consejería en un comunicado.

De acuerdo a las autoridades de ambos países, que activaron una alerta sanitaria nacional, esta enfermedad rara es poco contagiosa entre humanos, no tiene tratamiento y generalmente se cura sola. Sus síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. También pueden aparecer erupciones cutáneas, especialmente en la cara, y expandirse a otras partes del cuerpo.

Reino Unido identificó siete casos desde el pasado 6 de mayo, entre ellos cuatro en personas que se identifican como “homosexuales, bisexuales u hombres que tienen relaciones sexuales con hombres”, según la agencia británica de seguridad sanitaria (UKHSA). A excepción del primer caso (la persona infectada había viajado recientemente a Nigeria), los pacientes se infectaron en el Reino Unido, haciendo temer una transmisión comunitaria.

